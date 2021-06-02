Москва, , 10:48 — REGNUM В Израильский культурный центр в Москве пришёл мужчина с ножами и газовыми баллончиками, сообщает 2 июня агентство «Москва».

По данным источника СМИ, 1 июня в дневное время охрана центра задержала посетителя с двумя ножами и двумя газовыми баллончиками и вызвала полицию. Посетитель, 33-летний безработный мужчина, пришёл в центр по предварительной записи.

Задержанный рассказал, что носит ножи для хозяйственных нужд, а газ — для самообороны. При этом раньше с этим арсеналом он якобы уже приходил в культурный центр, сдавая сумку в камеру хранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее десятилетний мальчик напал с ножом на свою мать после того, как женщина сделала сыну замечание.

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