Москва, , 10:48 — REGNUM Сегодня, 2 июня, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида. АРТ» в Крыму, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что в 2021 году, объявленном ООН Международным годом креативной экономики, знаковым событием для фестиваля «Таврида. АРТ» станет создание школы лидеров креативной экономики.

«Полученные на форуме профессиональные знания и опыт, встречи с экспертами помогут осуществить идеи, добиться успеха и признания», — отметил Путин и пожелал участникам всего наилучшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, «Таврида. АРТ» — это масштабный фестиваль для молодых деятелей культуры и искусства, который традиционно проходит в Крыму.

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