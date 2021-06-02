Москва, , 10:47 — REGNUM Редис содержит много полезных микроэлементов и витаминов и обладает полезными свойствами, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Прежде всего, редиска, как все крестоцветные, оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие, — сказал Гинзбург в интервью радио Sputnik. — Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро».

Кроме того, уточнил он, употребление редиски в общем замедляет процесс старения. Вместе с тем редис нужно употреблять с осторожностью тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Таким людям ни в коем случае нельзя есть редис на голодный желудок и всегда нужно использовать какую-нибудь смягчающую добавку.

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Тем, у кого снижена кислотность, наоборот, употребление редиски натощак поможет улучшить отделение желудочного сока и пищеварение, подчеркнул Гинзбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинзбург сообщил, что распространённое мнение о том, что употребление в пищу яиц провоцирует атеросклероз из-за содержания в них холестерина, в последнее время опровергнуто учёными.

Врач отметил, что холестерин стоит считать скорее хорошим компонентов пищи, так как организму он нужен для образования желчных кислот, некоторых гормонов, витамина D. В целом яйца весьма полезны из-за обилия питательных веществ.

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