Москва, 2 июня 2021, 10:47 — REGNUM Редис содержит много полезных микроэлементов и витаминов и обладает полезными свойствами, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Кроме того, уточнил он, употребление редиски в общем замедляет процесс старения. Вместе с тем редис нужно употреблять с осторожностью тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Таким людям ни в коем случае нельзя есть редис на голодный желудок и всегда нужно использовать какую-нибудь смягчающую добавку.
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Тем, у кого снижена кислотность, наоборот, употребление редиски натощак поможет улучшить отделение желудочного сока и пищеварение, подчеркнул Гинзбург.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинзбург сообщил, что распространённое мнение о том, что употребление в пищу яиц провоцирует атеросклероз из-за содержания в них холестерина, в последнее время опровергнуто учёными.
Врач отметил, что холестерин стоит считать скорее хорошим компонентов пищи, так как организму он нужен для образования желчных кислот, некоторых гормонов, витамина D. В целом яйца весьма полезны из-за обилия питательных веществ.