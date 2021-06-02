Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбурге по факту реставрации с изъяном многострадального спуска к реке Урал, который является объектом культурного наследия регионального значения, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областная прокуратура.

Основанием для процессуального решения стали материалы прокурорской проверки. Следственный отдел по Южному административному округу СУ СК России по Оренбургской области усмотрел признаки преступления по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным надзорного ведомства, работы по сохранению лестничного марша проводились на основании незаконно выданного инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области разрешения и в отсутствие рабочей проектной документации, а также сведений о лице, на которого возложен обязательный технический надзор за их качеством.

«Реставрация объекта культурного наследия была проведена с грубым нарушением требований закона. В настоящее время из-за дефектов, допущенных при проведении реставрационных работ, отступления от оригинальных размеров конструкций, спуск находится в небезопасном для эксплуатации состоянии. В частности, постоянная нагрузка на часть ступеней увеличена примерно вдвое. Наблюдается неустойчивое состояние отдельных элементов — балясин и поручней над ними, декоративной чаши на верхней балюстраде, лопнувших плит облицовки. По оценкам специалистов, ориентировочная стоимость работ по устранению указанных дефектов составит около 5 млн рублей», — заявили в прокуратуре.

В адрес губернатора Дениса Паслера направлено представление, где прокурор области подверг критике действия и решения, осуществлявшиеся при реставрации объекта культурного наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реставрацию спуска к реке Урал начали в 2017 году. По ее завершению оказалось, что спуск нуждается в капремонте. Ремонтные работы и благоустройство набережной, которые проводятся в рамках нацпроекта, сопровождаются скандалами. Периодически горожане указывают на дефекты. А спуск к Уралу, являющемуся визитной карточкой Оренбурга, окрестили позором города.

Примечательно, что ранее уже возбуждали уголовное дело по факту некачественного ремонта лестничного марша. В июне 2020 года суд первой инстанции признал бывшего начальника муниципального Управления капитального строительства виновным в превышении должностных полномочий и лишил права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

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