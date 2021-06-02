Вологда, , 10:49 — REGNUM Уголовное дело по факту взрыва газового баллона, в результате чего пострадали пять несовершеннолетних, возбудили следователи в Вологодской области. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по данным следователей, 1 июня в Сокольском районе на территории заброшенного дачного кооператива возле д. Бильнево пятеро несовершеннолетних, в возрасте от 13 до 17 лет, получили термические ожоги.

Отмечается, что затем они самостоятельно добрались до расположенного рядом города Сокола сообщили о взрыве бытового газа местной жительнице, вызвавшей скорую помощь.

«Двоих 13-летних и 17-летнего подростков госпитализировали в отделение реанимации, а двоих, 13 и 15 лет, поместили в отделение травматологии областной больницы», — уточняется в сообщении.

Кроме того, добавляется, что по прибытию на место инцидента был обнаружен горевший дачный дом, полностью уничтоженный огнем, также после тушения пожара, следователи СК обнаружили и изъяли на данном месте поврежденный газовый баллон ёмкостью 50 л.

«По предварительной информации, подростки проживают в г. Соколе, склонны к асоциальным проступкам, 17-летний ранее привлекался к уголовной ответственности, состоял на учете в ОВД. По указанию и.о. руководителя регионального управления СКР А.А. Атабиева по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело, на место происшествия направлены следователи-криминалисты областного аппарата для дополнительного осмотра места происшествия», — говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщается, что в данный момент следователи продолжают устанавливать обстоятельства причинения травм группе подростков, а также причины и условия, которые способствовали данному деянию. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пять несовершеннолетних пострадали в результате взрыва газового баллона в дачном доме в Сокольском районе Вологодской области.