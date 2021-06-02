Киев, , 10:46 — REGNUM Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Крыму, которые состоялось в конце мая в Сочи, встревожили бывшего министра министр иностранных дел Украины Павла Климкина. Экс-глава внешнеполитического ведомства усмотрел в них угрозу.

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Он уверен, что обсуждение Лукашенко и Путиным рейсов из Белоруссии в «оккупированный Крым» не случайно.

«Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма нам и Западу. Если он сделает это, он станет рабом Путина», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он также назвал Лукашенко «крепостным, который выдаёт себя за президента независимой Беларуси».

"Нужно готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией, со всеми вытекающими последствиями», — предупредил Климкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма повторили предложение властям Белоруссии открыть прямое пассажирское авиасообщение с Симферополем. Гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не планирует выполнять рейсы в Крым. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил такой возможности.

На совещании по вопросам сотрудничества с Россией 1 июня белорусский лидер заявил, что вопрос о запуске авиаперелётов в Крым из Белоруссии прорабатывается Москвой и Минском.

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