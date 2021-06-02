Магнитогорск, Челябинская область, , 10:46 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере более 39 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи полагают, что в 2017—2019 годов он сдал в налоговые органы заведомо ложные сведения о фиктивных сделках и тем самым получил вычеты по налогу на добавленную стоимость. Это и позволило ему не доплатить налогов в бюджет.

Сейчас следствие решает вопрос о предъявлении гражданину обвинения и об избрании ему соответствующей меры пресечения. По делу идут следственные действия.