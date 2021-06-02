Омск, , 10:45 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 72 человек, в том числе 52 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 59 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в областном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За весь период пандемии в регионе подтверждено 47 629 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 535 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Омской области COVID-19 выявили у 61 человека, список выздоровевших пополнился 58 фамилиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области прививку от коронавируса сделали более 213 тыс. человек