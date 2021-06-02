Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM На ПМЭФ Корпорация МСП презентовала новую стратегию развития до 2025 года. С каждым годом планируется увеличивать количество предпринимателей, получивших ту или иную поддержку Корпорации МСП. К 2025 году этот показатель должен достичь 1,8 млн малых или средних компаний, самозанятых и граждан, желающих начать свое дело. Каждый пятый предприниматель к 2025 году получит финансовые и нефинансовые меры поддержки Корпорации.

«Наша задача, чтобы как можно большее число предпринимателей получили нашу поддержку. К существующей финансовой и гарантийной поддержке мы добавим новые альтернативные механизмы: краудфинансирование и факторинг, будем внедрять механизм предоставления зонтичных поручительств. Продолжится работа и по расширению рынков сбыта в рамках обеспечения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, встраиванию в производственные цепочки, а также вхождению в сети ритейлеров и попаданию к ним на полки. Новым направлением станет выявление экспортного потенциала и выращивание малых и средних компаний до готовности выхода на внешние рынки», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он подчеркнул, что диалог с бизнесом показал, что предприниматели ждут от Корпорации расширения линейки нефинансовых инструментов поддержки. «Поэтому мы усиливаем работу по образовательной поддержке на всех этапах жизненного цикла, запускаем акселерационные программы, а также планируем формировать онлайн-институт наставничества и развивать сообщества», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Основным целевым показателем реализации национальной цели является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, до 23 млн человек к 2024 году.

Предприниматели из сектора МСП получат к 2025 году 2,2 трлн рублей как консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС).