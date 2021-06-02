Иркутск, , 10:44 — REGNUM Из-за ограничений на отдых российских туристов за рубежом и повышенного спроса на внутренний туризм туроператоры Иркутской области в предвкушении большого сезона летнего сезона попросили смягчить коронавирусные ограничения на Байкале — в Ольхонском, Слюдянском и Иркутском районах. Об этом информирует телеграм-канал «Байкал».

Как пояснила 1 июня в ходе заседания оперативного штаба руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, перспективы летнего туристического сезона на Байкале можно охарактеризовать как хорошие — уже сейчас практически все свободные места на турбазах забронированы вплоть до осени. По сути, он уже стартовал. Активно включились гостиницы и турбазы в программу «Туристический кешбэк», которая позволяет отдыхать со скидкой в 20% до самого конца июня. В программе участвуют 47 компаний в Иркутской области.

В то же время, по словам Екатерины Сливиной, Иркутская область пока не может удовлетворить туристический спрос и принять всех желающих отдохнуть на Байкале. В трех байкальских районах, согласно указу губернатора, легально можно поселиться только в одиночку или семьей.

«Кинотеатры и театры работают при 75% заполняемости залов, а в этих заведениях люди долгое время проводят вместе. На турбазах люди только живут в одном здании или недолгое время проводят в одном кафе, столовой, а большую часть времени они находятся на свежем воздухе», — заявила председатель профильного комитета ТПП ВС, член правления СБАТ Марина Григорьева.

Губернатор Игорь Кобзев поручил профильным министерствам и ведомствам изучить возможность смягчения ограничений, но при этом исполнить требования Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года губернатор Игорь Кобзев заявил, что уже 2024 году власти Приангарья намерены значительно (до 1,5% в валовом региональном продукте) увеличить туристический поток: принимать ежегодно до 3 млн человек, имея в виду преимущественно Байкал. И это несмотря на то, что уже сейчас учёные говорят о превышении антропогенной нагрузки на отдельные участки Байкала, прежде всего на побережье Малого Моря и острова Ольхон.

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