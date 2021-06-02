Москва, , 10:43 — REGNUM В ходе применения российских вакцин от COVID-19 наблюдается незначительный процент нежелательных реакций. Об этом в ходе сессии «Инновационная терапия: код доступа» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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«Собирая все нежелательные реакции, мы регистрируем очень невысокий, очень незначительный процент нежелательных реакций от применения вакцин. Это очень здорово», — сказала Самойлова.

По её словам, данный факт говорит о безопасности российских вакцин от COVID-19.