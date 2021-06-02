Москва, , 10:55 — REGNUM На 35% сократилось количество трудовых мигрантов в России по сравнению с 2020 годом. По итогам первого квартала их перечисления в региональные бюджеты на оплату патентов сократились на 20%, следует из данных совместного мониторинга экономической ситуации экспертов РАНХиГС и Института Гайдара.

В 2019 году в России находились от 9,6 млн до 11,2 млн иностранцев в зависимости от месяца, в 2020 году их количество менялось от 10,3 млн до 7,1 млн, в 2021 году на 1 мая оно составило 5,66 млн человек.

Среди приезжих 86% — граждане стран СНГ, но в целом их количество упало на 39%. В случае с гражданами Украины снижение составило 53%, Молдавии — 51%, Киргизии — 18%, Армении — 22%, Таджикистана — 35%.

Из стран Евросоюза в 2021 году приехали 226 тыс. человек, это втрое меньше, чем в 2020 году, и самое минимальное количество за десять лет.

Трудовых мигрантов на 1 мая 2021 года в России насчитывалось 2,68 млн человек. Это иностранцы, указавшие наёмный труд целью въезда в страну. Относительно 2020 года их число сократилось на 35%. Работников с Украины стало на 58% меньше, из Молдавии — на 52%, из Азербайджана — на 49%, из Армении и Киргизии — на 17% и 18%.

Легально работают 75% трудовых мигрантов. По итогам первого квартала иностранные работники перечислили в региональные бюджеты 8,91 млрд руб. на оплату патентов, что на 20% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Объём миграционного прироста в РФ почти не изменился — 26,8 тыс. человек в январе-феврале 2021 года против 27,1 тыс. человек в том же периоде 2020 года.