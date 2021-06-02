Тюмень, , 10:41 — REGNUM В Тюмени идёт подготовка строительства второго транспортного кольца. Строительство начнётся от существующей развязки в районе ТЭЦ-2 до Московского тракта, между деревней Посохова и поселком Московским, сообщили «Тюменской области сегодня» в региональном Главном управлении строительства.

На первом этапе появится 20 км четырехполосной дороги и две транспортных развязки на екатеринбургском направлении и на пересечении с Червишевским трактом. Идёт разработка проектной документации, которая завершится в 2022 году.

Кроме того, проектирование второй объездной дороги, соединяющей трассы Тюмень — Боровский — Богандинский и Екатеринбург — Тюмень полагает проведение государственной историко-культурной экспертизы для выявления здесь объектов, обладающих признаками культурного или археологического наследия.