Куала-Лумпур, , 10:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Малайзии намерено вызвать посла Китая для разъяснения действий 16 военных самолетов Китая, замеченных вблизи малайзийской границы, сообщает CNN Indonesia.

Военно-воздушные силы Малайзии засекли китайский истребитель в 60 морских милях от штата Саравак.

Министр иностранных дел Малайзии Хишаммуддин Хусейн заявил, что инцидент представляет серьезную угрозу национальному суверенитету и безопасности.

Хишаммуддин Хусейн «Позиция Малайзии ясна — наличие дружеских дипломатических отношений с любой страной не означает, что мы пойдем на компромисс в отношении нашей национальной безопасности»

В посольстве Китая в Малайзии заявили, что военные самолеты КНР проходили обычную подготовку, не нарушая воздушного пространства других стран.

«Китай и Малайзия — дружественные соседи, и Китай готов продолжить двусторонние дружеские консультации с Малайзией для защиты регионального мира и стабильности», — говорится в заявлении посольства Китая.

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