Южно-Сахалинск, , 10:37 — REGNUM Заместитель губернатора Сахалина Дмитрий Федичкин, который курировал информационную политику в островном регионе, 2 июня подал в отставку по собственному желанию.

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Своё решение он связал с тем, что в региональных СМИ появилась информация порочащая его имя.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку предприятия, где я в 2020 году работал руководителем. Обвинение мне не предъявлено», — цитирует Федечкина astv.ru.

Дмитрий Федечкин в 2020 году работал директором департамента по связям с общественностью АО «Русская медная компания», а затем в областном автономное учреждение «Издательский дом «Губернские ведомости». До этого он являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

В должность заместителя губернатора Сахалина он вступил в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев объявил о своём намерении покинуть пост и перейти во вновь созданный Конституционный Совет при Госсобрании республики, об этом в своём телеграм-канале написал 31 мая депутат Павел Ксенофонтов.