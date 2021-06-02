Тбилиси, , 10:39 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 30 603 исследований на SARS-CoV-2 выявили 954 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 2 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 346 150 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 329 516 победили инфекцию, в том числе 896 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4834 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3541 пациента, в оборудованные гостиницы — 639.

Днём ранее в Грузии в результате 32 930 исследований выявили 1233 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1002 человека.

Напомним, Грузия с 1 июня открыла для туристов сухопутную границу. На въезде всем нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус, в том числе тем, кто прошёл полный курс вакцинации.

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