Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В Минэнерго РФ не поддерживают идею компании «Газпром» отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане в пользу единого оператора. Об этом в интервью РИА Новости «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил глава ведомства Николай Шульгинов.

«Мы такую идею не поддерживаем. В регионах нужно решать проблему стандартными методами, смотреть, где ситуация наиболее острая, подключать региональные власти. Необходимо ликвидировать незаконные врезки, повысить эффективность тарифного регулирования», — сказал Шульгинов

Ранее СМИ сообщали о том, что из-за убытков, которые приносит «Газпрому» бизнес в Дагестане, компания намерена отказаться от сбыта газа в региое\не в пользу единого федерального оператора.