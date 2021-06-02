Улан-Удэ, , 10:36 — REGNUM 1−2 июня начали работу детские лагеря «Байкальские волны», «Огонёк» и «Родник», расположенные в пригороде столицы Бурятии Улан-Удэ. С 5 июня стартует первый сезон в лагере «Чайка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией лагеря работают в особом режиме. Так, заезд и выезд сотрудников и детей будет происходить одномоментно. Опоздания, временные выезды и посещения родителей не допускаются. Сезон будет длится три недели. Все работники лагерей за три дня до заезда сдали тесты на COVID-19.

«В этом году город открыл 53 лагеря с дневным пребыванием и 10 загородных. Всего летним отдыхом будут охвачены более 9,3 тысяч детей. Заезд в спортивные загородные лагеря начнется в середине июня», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты регионального парламента признали ситуацию с детским отдыхом в Бурятии неудовлетворительной. В частности, лучшего оставляет желать состояние материально-технической базы летних лагерей, многие из которых не соответствуют требованиям безопасности.

Подробнее: Ситуацию с детским отдыхом в Бурятии признали неудовлетворительной