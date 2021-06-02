Самара, , 10:37 — REGNUM Рыбак утонул, догоняя вплавь лодку в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что 31 мая в Волжском районе мужчина 1953 года рождения пошел на рыбалку на озеро рядом с селом Лопатино. Он спустил на воду надувную лодку. Порывом ветра судно начало уносить на середину водоема. Рыбак попытался вплавь догнать его.

«Вода в глубинных слоях имела более низкую температуру, чем на поверхности. Справиться с переохлаждением мужчина не смог», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что водолазы обнаружили тело мужчины в 70 метрах от берега на глубине трех метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области женщина насмерть разбилась на гидроцикле.