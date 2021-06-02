Симферополь, , 10:34 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 1 июня, сообщалось о 96 новых случаях.

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За последние сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 117 пациентов. Статистику смертности пополнили ещё шесть человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего на 2 июня 2021 года в Республике Крым подтверждено 43 677 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40 687 человек, скончались 1 364 пациента с ковидом. В стационарах лечатся 1576 пациентов с коронавирусом и пневмонией, 247 пациентов лечатся дома.