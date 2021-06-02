Москва, , 10:35 — REGNUM Облачная без осадков погода ожидается в столице России в среду, 2 июня, температура воздуха в городе составит +20… +22 °C. Об этом 2 июня сообщается на портале «Метеоновости».

Уточняется, что атмосферное давление в столице составит 755 мм рт. столба, будет дуть восточный ветер, скорость порывов которого составит не более 10 м/с.

Также указывается, что в Московской области температура воздуха составит +18… +23 °C.

1 июня портал «Метеоновости» сообщил, что начало нынешнего лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года.