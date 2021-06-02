Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Американский актёр Мэттью Перри объявил о расставании со своей невестой Молли Гурвиц. Об этом 2 июня сообщает издание Spletnik.

«Иногда случается, что что-то просто не получается. Именно это и произошло. Я желаю Молли всего наилучшего», — объяснил актёр. Однако неизвестно, кто именно стал инициатором расставания и по какой причине.

ИА REGNUM напоминает, что Мэттью Перри и Молли Гурвиц начали встречаться в 2018 году. А в 2020 году они обручились.

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