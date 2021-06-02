Москва, , 17:00 — REGNUM Квартал «Красный Октябрь», расположенный в изголовье Острова в центре Москвы, сохраняя культурный код, заложенный историей Берсеневки как места развития московского купечества, начинает преображение со сноса ветхих технических построек. К таким относится помещение, в котором c 2012 года размещался ICON CLUB — ночной развлекательный центр, который в последние годы трансформировался в шумное увеселительное место, которое отдыхающие, мирно прогуливающиеся по Острову, старались обходить стороной. Благодаря этому клубу, Остров, на котором утром и днем протекала умиротворенная жизнь его резидентов — холдингов, агентств, компаний, магазинов и ресторанчиков, ночью изменялся до неузнаваемости. Даже многие посетители клуба «Рай», сыскавшего репутацию «чисто московского адского рая», который располагался в этом же помещении до 2012 года, посетив единожды ICON CLUB, туда уже не стремились.

Но самое главное, что помещение, которое сегодня начали сносить, по сути, ангар, временно построенный для типографии оберток для кондитерских изделий. В начале 2000-х годов объемы производимой кондитерской продукции выросли, и чтобы избежать транспортного коллапса в центре Москвы, флагманская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» переехала со своей исторической родины на Красносельскую, туда же, где расположен кондитерский концерн «Бабаевский». Промышленные помещения, среди которых временные постройки советского периода, были сданы в аренду. Так типографский ангар начал свою ночную клубную жизнь.

В последние три года Остров взял курс на знаковые культурные и социальные события, проекты, поддерживающие науку, здравоохранение, литературу и искусство, аккумулирующие интеллектуальную и бизнес-элиты. Чтобы этот уникальный остров в самом центре мировой столицы, на котором царит атмосфера вдохновения и умиротворения, а вместе с тем особенной энергии, мог стать притягательным и комфортным местом отдыха москвичей и гостей столицы, необходимо избавляться от ветхих построек, не представляющих никакой ценности и возводить новые красивые здания, соответствующие духу динамично развивающейся Москвы.