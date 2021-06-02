Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM С начала 2021 года от укусов клещей пострадали почти 2 тысячи жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В период с января по май к медикам за помощью обратились 1 954 человека, которые обнаружили на себе клещей. В том числе 778 детей в возрасте до 14 лет. Наибольшее число пострадавших отмечено в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, а также Песчанокопском и Сальском районах.

По-прежнему на Дону зарегистрировано два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой в Обливском районе.

Продолжается обработка крупного и мелкого рогатого скота, пастбищ, зон отдыха, в том числе территорий детских оздоровительных и дошкольных учреждений.

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