Москва, 2 июня 2021, 10:31 — REGNUM В России зарегистрировали ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом 2 июня сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Отмечается, что применение указанного препарата характеризуется отсутствием нежелательных побочных эффектов, в отличие от других антицитокиновых препаратов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно больше числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране.
Напомним, вакцинация от коронавируса в России проходит на добровольной основе. Полностью вакцинироваться смогли уже более 10 млн человек.
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