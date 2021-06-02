Москва, , 10:31 — REGNUM В России зарегистрировали ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом 2 июня сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

«Двадцать пятого мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что применение указанного препарата характеризуется отсутствием нежелательных побочных эффектов, в отличие от других антицитокиновых препаратов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно больше числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране.

Напомним, вакцинация от коронавируса в России проходит на добровольной основе. Полностью вакцинироваться смогли уже более 10 млн человек.

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