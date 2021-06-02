Вашингтон, 2 июня, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Американская аукционная компания Gooding & Company выставит на торги первый в мире серийный суперкар Lamborghini Miura P400 S 1968 года выпуска. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Gooding & Company Суперкар Lamborghini Miura P400 S 1968 года выпуска

Отмечается, что машина находится в идеальном состоянии. Владелец автомобиля планирует за него выручить не менее 800 тыс. фунтов стерлингов (около 83,4 млн рублей).

Экстерьер суперкара был разработан итальянским автомобильным дизайнером Марчелло Гандини. Модель выделяется характерными металлическими «ресничками» вокруг круглых фар, «жабрами» за боковыми окнами и ярким зелёным цветом. Сообщается, что в 2000 году P400 S была полную отреставрирована. Модель перекрасили и обшили салон синей кожей.

Кроме того, у суперкара был доработан мотор. Теперь под капотом автомобиля функционирует четырёхлитровый V12 производительностью 370 л. с.

Ранее компания Mecum из США продала за 1,87 млн долларов (около 137,4 млн рублей) уникальное спортивное багги Big Oly гонщика Парнелли Джонса. Автомобиль построен на пространственной раме, а в движение его приводит двигатель V8 Windsor объёмом 5,7 литра мощностью 390 «лошадей».

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