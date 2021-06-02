Москва, , 10:28 — REGNUM Инфляция в современной России носит постоянный характер, что связано со слабостью экономики и промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга Дениса Мантурова, который объяснил рост цен большим количеством ликвидности, напечатанной «кое-где».

"Инфляция в современной России носит перманентный характер. Это в большей степени было связано со слабостью экономики и промышленности. Уже почти два десятилетия мир действительно очень плотно сидит на эмиссионной игле, но все эти годы крики оголтелых монетаристов, предвещавших инфляционный коллапс, многих пугали, но не подтверждались. В 2020 и 2021 годах инфляция перекинулась с финансовых на товарные рынки. По многим товарным группам мировые котировки выросли на десятки процентов, но в мире это считается нормальным, так как в силу конкурентных условий и доступности товаров-субститутов (взаимозаменяемых товаров — прим. ИА REGNUM) вслед за всплеском цен следует их снижение», — сказал Ордов.

В России, как подчеркнул экономист, цены меняются только в одну сторону и потом в лучшем случае мужественно фиксируются на определенный период в номинальном выражении.

«Глава Минпромторга правильно определил наиболее убедительную причину, но не объяснил, почему у нас не появились эти вновь напечатанные деньги в кармане в суммах, пропорциональных инфляции. Продуктовая инфляция в этом году превзошла непродуктовую, что повышает градус социальной напряженности и требует вмешательства правительства РФ в ценообразование по целому ряду товаров. Объем инвестиций в кризисный 2020 год сократился, поэтому возможные негативные последствия еще, как круги на воде, будут влиять на цены на конечные продукты еще не один год», — сказал Ордов.

По его словам, курс рубля в большей мере позволяет пока рассчитывать на стабилизацию цен, но производительность в России заметно уступает развитым экономикам, что предопределяет большую зависимость РФ от рыночной конъюнктуры, так как власти не могут регулировать внутренние цены изменением объема производства.

«От главы Минпромторга ждем программ развития промышленности и создания условий для внутренних инвестиций в отрасли с низкой конкуренцией», — добавил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Долгова назвала причины влияющие в РФ на рост цен.

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