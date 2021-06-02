Грозный, , 10:27 — REGNUM Мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырова награждена ведомственной наградой Росгвардии. По решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова она удостоена медали «За содействие». Об этом 1 июня сообщил руководитель республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, награда Росгвардии присуждена Аймани Кадыровой за ее работу на посту президента Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Организация, которой она руководит, оказывает систематическую помощь сотрудникам Росгвардии и семьям их погибших коллег.

«Поддержка сотрудников УФСВНГ РФ по ЧР и МВД по ЧР и забота о семьях погибших при осуществлении служебных задач наших боевых товарищей — вопрос, которому уделяется особое внимание лично Аймани Несиевной и всем коллективом РОФ. Награда от ФСВНГ является знаком высокого признания заслуг благотворительной организации в деле защиты интересов нашего народа и государства», — написал чеченский лидер.

Напомним, в 2008 году президент России Владимир Путин наградил Аймани Кадырову орденом Дружбы за укрепление мира и дружбы между народами Северного Кавказа и активную благотворительную и общественную деятельность.

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