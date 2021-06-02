Москва, , 10:26 — REGNUM Санкции Соединённых Штатов против России, которые Вашингтон планирует вводить в отношении Москвы, не являются легитимными. Об этом 2 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас — отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», — подчеркнул дипломат.

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Напомним, о своем решении отказаться от введения санкций против трубопровода «Северный поток — 2» США заявили 20 мая, объяснив такой шаг «национальными интересами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что возможность введения санкций против России со стороны Соединённых Штатов является «постоянным риском» для Москвы. Она напомнила, что власти США на протяжении многих лет вводили антироссийские санкции по разным причинам, поэтому кредитно-денежная и фискальная политика России «довольно консервативная».

Вместе с тем, отметила Набиуллина, российские резервы «достаточно велики, чтобы выдержать все финансовые или геополитические сценарии».

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что совсем жёсткие санкции стран Запада в отношении России, по сути, являются войной, и РФ должна быть к ним готова.

Он подчеркнул, что США из-за санкций лишаются российского рынка, возможности продавать в России свою продукцию, участвовать в современных проектах. При этом, по его словам, Россия, со своей стороны, делает всё, чтобы «уберечь партнерские связи от деградации».

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