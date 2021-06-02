Вильнюс, , 10:28 — REGNUM Незапланированная посадка самолёта компании Ryanair в Минске «имеет признаки» спецоперации российских спецслужб. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время заседания советников по вопросам нацбезопасности и внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Вильнюсе, сообщила 1 июня пресс-служба СНБО.

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По словам Данилова, события в Белоруссии стали вызовом не только для Европы, но и мира. Кроме того, данная спецоперация «имеет все признаки операции российских спецслужб».

«Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше», — добавил глава СНБО Украины.

В свою очередь главный советник президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариус Кулешюс заявил, что Литва разделяет украинскую оценку ситуации с безопасностью в регионе.

Напомним, после незапланированной посадки самолёта в Минске были задержаны два пассажира — соучредитель оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега.

Отметим, после 2014 года, когда на Украине произошёл государственный переворот и началась гражданская война в Донбассе, представители украинской власти постоянно и бездоказательно обвиняют российские войска в «агрессии», а спецслужбы — в участии в любых негативных, с точки зрения Киева, событиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Луганской Народной Республики обратилась к властям Белоруссии с просьбой предоставить Протасевича для проведения следственного эксперимента. Задержанный оппозиционер подозревается в участии в гражданской войне на Украине в составе одного из украинских неонацистских бандформирований.

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