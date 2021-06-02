Москва, , 10:26 — REGNUM Здоровое питание должно быть не только безопасным, но и сбалансированным. Перекос в еде — голодание или переедание может привести к проблемам со здоровьем, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Отказ от тех или иных продуктов питания без назначения врача, нехватка витаминов и микроэлементов в организме может существенно снизить качество и продолжительность жизни человека. В частности, недостаток йода приводит к умственной отсталости.

Особое внимание рациону питания нужно уделить в период пандемии коронавируса. Ученые всего мира пришли к выводу, что новый вирус при ожирении сильно увеличивает риски для здоровья человека. У больных с ожирением и COVID-19 летальный исход выше на 45%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, организм человека после 60 лет претерпевает ряд существенных изменений, поэтому питание людей старшего возраста должно отличаться от питания молодых людей.

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