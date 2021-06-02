Москва, , 10:35 — REGNUM Плавающая экспортная пошлина на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу начала действовать в России с 2 июня. Такой механизм не даст мировым ценам влиять на внутренний рынок, заявил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

«Он позволит оперативно и в автоматическом режиме корректировать ставки экспортных пошлин в зависимости от скачков мировых цен», — приводит слова Ильичева пресс-служба Минэкономразвития.

До 30 июня 2021 года в России действует тарифная квота на вывоз зерновых в объеме 17,5 млн тонн. При её превышении ставка вывозной пошлины составляет 50%, но не менее €100 за тонну.

До 1 июня действовали «внутриквотные» ставки для пшеницы и меслина в размере €50 за тонну, для ячменя — €10 за тонну, для кукурузы — €25 за тонну.

По данным министерства, меры правительства уже позволили стабилизировать цены на внутреннем рынке продовольствия. Мировые цены на пшеницу растут, но внутренняя цена уменьшилась на 10% с начала года. В апреле-мае пшеница в РФ стоила 13,3 тыс. рублей за тонну или $181 по курсу на 1 июня.

Ильичев отметил, что введённые меры положительно сказались на ситуации с потребительскими ценами. Ежемесячные темпы роста цен на муку составляли в среднем 1,6% в ноябре 2020-январе 2021 года, но снизились до 0,4% в феврале-мае 2021.

Плавающая экспортная пошлина в рамках уже действующего демпферного механизма вступила в силу в РФ с 2 июня. «Внутриквотную» ставку экспортной пошлины будет еженедельно рассчитывать Минсельхоз на основе ценового индекса на пшеницу Национальной товарной биржи.

Этот индекс рассчитывают с учётом российских экспортных цен в глубоководных портах Черного моря. С 1 июля плавающий механизм распространят на все объемы указанных зерновых культур.