Майкоп, 2 июня, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Республика Адыгея представляет свой инвестиционный потенциал на Петербургском международном экономическом форуме. Делегацию региона возглавляет глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Фото Алексея Гусева Инвестиционный потенциал Адыгеи представлен на ПМЭФ-2021

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам ПМЭФ отметил, что по сложившейся традиции в ходе форума ключевые, наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей.

Адыгея на площадке форума представит свой инвестиционный потенциал, экспортные возможности, перспективы развития инфраструктуры, промышленности, туризма, других направлений экономики.

«Несмотря на пандемию, мы продолжаем заниматься привлечением инвестиций. Сейчас в республике реализуется 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных вложений порядка 36 миллиардов рублей. Мы понимаем, что впереди — много работы. Поэтому используем все возможности масштабной площадки ПМЭФ для представления своего инвестиционного потенциала, проведения деловых переговоров, налаживания новых коммуникаций, поиска новых инвесторов», — рассказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что презентация возможностей региона и его проектов на площадке Петербургского международного экономического форума даст новый импульс дальнейшему развитию региона, будет способствовать реализации наших флагманских программ, инновационных проектов, которые станут драйверами экономики.

В рамках ПМЭФ-2021 планируется подписание соглашения между Республикой Адыгея и ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» (ранее ИКЕА), реализующего инвестиционный проект «Строительство и реконструкция семейного торгового центра «МЕГА Адыгея». Также планируется заключить соглашение между правительством региона и НАО «Красная поляна» о реализации инвестиционного проекта «Строительство всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». В программе делегации Адыгеи — переговоры о сотрудничестве с представителями SFT Group, куда входит одно из крупнейших предприятий Адыгеи — ООО «Картонтара». Также запланирована встреча Мурата Кумпилова с участниками ПМЭФ из Бахрейна.