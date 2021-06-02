Рыбинск, Ярославская область, 2 июня, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в голосовании за благоустройство общественных территорий по проектам «Решаем вместе» и «Формирование комфортной городской среды» победила территория Стрелки в Казанском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рыбинска.

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Голосование длилось месяц. За благоустройство Стрелки — места, где сливаются реки Волга и Черёмуха — проголосовало 5372 человека — это треть всех отданных голосов.

По проекту Стрелку разделят на два яруса — на верхнем отремонтируют дорогу и тротуары. Внизу будет создана пешеходная зона. В месте слияния двух рек проложат дорожки, установят фонари, скамейки и другие малые архитектурные формы. На смотровой площадке Стрелки могут установить скульптуру, беседку или любой другой архитектурный объект — окончательный вариант должны определить жители.

Помимо Стрелки рыбинцы голосовали за благоустройство Волжского парка (3916 голосов), Петровского парка (2539 голосов), площади Жукова (3548 голосов) и бульвара Победы (1439 голосов).