Кызыл, , 10:24 — REGNUM Школам в Туве, не имеющих своих столовых и пищеблоков, разрешили доставлять обеды для учащихся из заведений общепита. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в республике утверждён порядок организации горячего питания в школах.

Согласно документу, в малых сёлах к приготовлению еды для младшеклассников разрешено привлекать безработных, имеющих профильное образование или получивших его по программам переобучения.

«В исключительных случаях, когда нет возможности обеспечить готовое горячее питание, родителям школьников могут быть выданы наборы продуктов, позволяющих приготовить полноценный горячий обед в домашних условиях», — отметили в правительстве.

В этом случае местные власти и школьная администрация должны убедиться, что ребёнок действительно получил горячее питание. Власти республики подчеркнули о недопустимости замены питания денежной компенсацией.

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