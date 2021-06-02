Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов занимается проверкой сообщений о возможной утечке сведений о местоположении военных баз США с ядерным оружием в странах Европы, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Департамент ВВС США изучает пригодность информации, передаваемой с помощью обучающих карточек», — цитирует Кирби пресс-служба Пентагона.

По его словам, Пентагон «не обсуждает протоколы безопасности, всё оружие США надежно и безопасно».

Напомним, ранее американское издание Bellingcat опубликовало материал, в котором говорилось о том, что военнослужащие США, охраняющие ядерное оружие США в ЕС, воспользовались общедоступными обучающими приложениями с карточками, тем самым раскрыв сведения о местоположении ядерного оружия и множество конфиденциальных протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что президент США Джо Байден обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возможность расширения формата дискуссий о контроле над вооружениями.

Продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) означает начало, а не завершение взаимодействия по стратегическим вопросам, считает Вуд.

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