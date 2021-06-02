Москва, , 10:22 — REGNUM Россия должна на международных площадках заявить о расовой доктрине на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в ходе заседания.

«На Украине планируется и уже осуществляется широкий культурный геноцид. То есть речь идет о том, чтобы насильственно унифицировать, провести насильственную культурно-этническую унификацию всех народов, народов, населяющих Украины, по сути это ведет к отрицанию их национальной идентичности», — отметил Пушков.

Россия должна поставить этот вопрос на всех международных площадках, прежде всего в ОБСЕ, СЕ и ООН, говорит сенатор.

«На Украине по сути исподволь осуществляется расовая доктрина. Нам нужно обраться по этому поводу к руководству Венгрии, Израиля, Белоруссии, Польши, Армении, Греции, Молдавии, представители народов этих стран так же будут ущемлены, как и население России», — заявил Пушков.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко согласилась с предложением и назвала происходящее на Украине вызовом международному сообществу.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который должен определять права коренных народов и принципы их реализации. Проект был помечен как неотложный и Зеленский призвал рассмотреть его в сжатые сроки.

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