Пермь, , 10:22 — REGNUM Пермский край получил новую партию антиковидных вакцин: 4680 комплектов двухкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» и 18 200 доз вакцины «Спутник V». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба краевой администрации.

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По данным минздрава региона, на сегодняшний день в крае для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 47 тыс. слотов. С начала года первым компонентом привиты 240 269 жителя. Завершили курс иммунизации 184 590 пермяков.

За период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 281 282 комплекта вакцины. Прививочные кабинеты организованы в 55 медорганизациях. Кроме того, в регионе работают мобильные пункты вакцинации.