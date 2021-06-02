Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Новая музыкальная композиция южнокорейской группы BTS «Butter» возглавила чарт американского еженедельника Billboard Hot 100, сообщает Yonhap News.

С учётом ремикс-версии «Savage Love» с американским певцом Джейсоном Деруло и новозеландским продюсером Jawsh 685, это уже четвёртая песня южнокорейского бойз-бенда, которая находится на вершине основного чарта синглов.

В 2020 году она стала первым южнокорейским коллективом, дебютировавшим на первой строчке Billboard Hot 100 со своим первым англоязычным синглом «Dynamite». Позднее в том же году на первой строчке в главном чарте синглов дебютировала песня «Life Goes On».

По данным агентства MRC Data, которое учитывает продажи на музыкальном рынке США, за последнюю неделю музыкальное видео на песню «Butter» собрало 32,2 млн просмотров на YouTube и 242,8 тыс. платных загрузок. Эти показатели поставили новый сингл на первое место в чарте продаж цифровых песен.