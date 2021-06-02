Тюмень, , 10:18 — REGNUM В суде Тулузы (Франция) началось рассмотрение иска родственников жертв катастрофы самолета ATR-72 компании «ЮТэйр» под Тюменью весной 2012 года, в которой погибли 33 человека. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов истцов.

Несколько родственников погибших, а также пострадавшие в катастрофе, не согласившись с суммами, которые им были предложены по российскому законодательству в качестве компенсации за трагедию. Они подали в суд во Франции на франко-итальянскую компанию-производителя самолёта ATR-72 и авиакомпанию «ЮТэйр», которая почти наполовину принадлежит правительству Югры и Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной катастрофы под Тюменью явилось принятие командиром воздушного судна решения на вылет при наличии на поверхности самолета снежно-ледовых отложений, возникших вследствие наземного обледенения во время стоянки самолёта в ночь с 1 на 2 апреля 2012 года, а также не проведение авиамехаником противообледенительной обработки ATR-72 во время его подготовки к полёту и при отсутствии надлежащего контроля со стороны начальника смены. Осуждены начальник смены и авиамеханик ООО «ЮТэйр-Техник», получившие по пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Но выявленные в ходе расследования недостатки самого лайнера дали возможность требовать компенсации за рубежом.

Родственники погибших и пострадавших получили в целом до трёх миллионов рублей на каждую семью страховых выплат, а от «ЮТэйр» им предлагалось по 150 тыс. рублей на каждого члена семьи. Они надеются, что по французскому законодательству выплаты будут более достойными и кратно больше, отмечают адвокаты родственников жертв.

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