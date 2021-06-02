Барнаул, , 10:18 — REGNUM Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, заявившая о неэффективности «раздачи слонов» на открытие бизнеса, в определённой степени права — раздавать деньги на «открытие бизнеса» людям, которые даже не понимают, чем они хотят заниматься и не имеют мало-мальского бизнес-плана, действительно не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

«Другое дело, что власть сама должна помогать людям, желающим заниматься бизнесом, формировать необходимые для этого компетенции и помогать им — в оформлении документов, составлении бизнес-планов и так далее. Этим должны максимально эффективно заниматься профильные ведомства и структуры (управления по предпринимательству, центры «Мой бизнес» и др.).

С другой стороны, есть так называемые социальные контракты для малоимущих, которые могут заключаться в том числе для создания и развития бизнеса. И здесь, наверное, не стоит принимать решения исключительно по принципу — «если точно заработает такой бизнес-проект, тогда деньги дадим, а в противном случае — нет».

Здесь есть ещё и социальная составляющая, а государственные деньги в любом случае будут потрачены не зря — даже если бизнес не заработает, все равно государство по факту поддержало семью, находящуюся в сложном материальном положении и это уже хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что механизм прямого финансирования для открытия бизнеса признан неэффективным проинформировала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. По её словам, люди получают деньги, не понимая, как делать бизнес.

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