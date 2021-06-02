Самара, , 10:22 — REGNUM Более 40 могил были осквернены на кладбище в Самаре. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

Сообщается, что стражи порядка получили информацию о том, что в Красноглинском районе города на кладбище были осквернены надгробные сооружения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции установлено, что к совершению данного деяния может быть причастен молодой человек 2001 года рождения, проживающий на территории г. Самары. Его местонахождение установлено», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас стражи порядка ищут родственников людей, чьи могилы были осквернены. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.