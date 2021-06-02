Москва, , 10:17 — REGNUM В России с 1 сентября начнёт действовать новый порядок онлайн-продажи лекарств, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Постановление, которым вносятся изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, исключается требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории страны и собственный сайт. Для организаций устанавливается возможность заключать соглашения с владельцами агрегаторов, размещать на них предложения и вести торговлю.

При этом при дистанционной торговле лекарствами стоимость товара не должна превышать цены на полках аптеки. А ответственность за качество препаратов и условия хранения несут аптечные организации, даже в случаях, когда средство продано через сайт партнёра и доставлено курьерской службой.