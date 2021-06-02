Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Пьяная компания огрела трубой по голове жителя Екатеринбурга, гулявшего у троллейбусного депо. Видеозапись с места происшествия разместили журналисты.

Инцидент произошёл поздним вечером 1 июня 2021 года. На записи видно, как полуодетые молодые люди нападают на прохожего у троллейбусного депо на улице Щорса. После удара трубой по голове мужчина лишается чувств.

Охранники депо сообщили порталу «Е1», что компания из трёх человек пыталась напасть ещё на одного прохожего, который скрылся от них на территории депо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге избили трубами журналиста агентства «Ермак-медиа» Александра Агафонова.

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