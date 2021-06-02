Сеул, , 10:23 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало Международный олимпийский комитет (МОК) включиться в спор вокруг островов Токто, которые Япония пометила на официальной карте Олимпиады как свою территорию. Об этом сообщает 2 июня южнокорейское министерство культуры, спорта и туризма.

В министерстве проинформировали, что направили МОК призыв к «активному посредничеству». Восемью днями ранее Южная Корея в письме потребовала от Олимпийского комитета Японии исправить карту.

Кроме того, 2 июня в южнокорейский МИД вызвали советника-посланника посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сому. Дипломату выразили протест «в связи с необоснованными территориальными притязаниями» на острова Токто (Лианкур), расположенные в западной части Японского моря и де-факто подконтрольные Сеулу.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония ранее отклонила запрос южнокорейских властей об изменении карты эстафеты олимпийского огня, на которой острова Токто имеют тоот же цвет, что и японская территория.

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