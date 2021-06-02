Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2 июня приняло в третьем чтении пакет законопроектов об ответственности за нарушение правил парковки во дворах. После подписания закона губернатором за такие нарушения автомобилистам придётся раскошелиться на сумму до пяти тысяч рублей, а юрлицам — до полумиллиона рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

Документом устанавливается административная ответственность за такое размещение транспортных средств на внутриквартальной территории, которое повлекло ограничение подъезда к площадкам для сбора отходов. За это нарушение назначается штраф: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч руб.; для должностных лиц — от 5 тысяч до 40 тысяч руб.; для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч руб.

Такие же штрафы вводятся в отношении граждан, паркующих транспортные средства на газонах, на пешеходных дорожках, а также перегораживающих машинами внутриквартальные проезды, проходы к зданиям и входы в них.

Как напомнил один из авторов законопроекта Денис Четырбок, ранее городской парламент уже запретил парковать автомобили на территории зелёных насаждений, а также на территориях детских и спортивных площадок.

«Сотни жалоб от петербуржцев поступают в адрес городской власти. Люди требуют принять жесткие меры к тем безответственным автовладельцам, которые игнорируют интересы и законные права своих соседей, — отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. — Речь идет не только о качестве жизни и комфорте петербуржцев».

«Тех, кто не понимает элементарных правил цивилизованного общежития, надо наказывать рублем», — добавил он.