Калуга, 2 июня, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подвело итоги детского конкурса проектов «Как спасти Землю?». Жюри оценило более 30 работ, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Победителем конкурса стала старшеклассница Злата Степахина с проектом «Экологическая карта Калужской области».

В числе проблем, которые волнуют детей и подростков: влияние бытовой химии на здоровье, технологии развития школьного лесного питомника, биоразнообразие экосистем родников и памятников природы калужского края. Победителем конкурса стала старшеклассница из села Корекозево Злата Степахина с проектом «Экологическая карта Калужской области». Пятиклассники из калужской школы № 15 Ярослав Зеленов и Диана Юрлова разделили второе место, Анастасия Чухрий заняла третье. В тройку лидеров также вошла девятиклассница из поселка Ферзиково Анна Хан.

Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа поздравил участников конкурса с началом летних каникул и поблагодарил их наставников за помощь в проведении исследований.

«Только помогая школьникам использовать экологические знания на практике, можно воспитать настоящих защитников природы». Дипломы и памятные подарки будут направлены победителям по почте в ближайшие дни», — отметил Владимир Жипа.