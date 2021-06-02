Самара, , 10:14 — REGNUM Экс-сотрудницу министерства строительства Самарской области обвинили в хищении в составе организованной группы более 30 млн рублей, которые выделялись на восстановление прав обманутых дольщиков. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в 2015 году экс-директор общественной организации, которая занималась строительной деятельностью, организовал преступную группу, в которую вошли риелтор и консультант управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан регионального министерства строительства.

«Сообщники подыскали граждан, которые на основании фиктивных договоров долевого участия в строительстве жилого дома в г. Самаре были включены в реестр «обманутых дольщиков». Впоследствии права на жилые помещения были переданы по договорам переуступки права требования в пользу родственников и иных аффилированных лиц участников преступной группы, а завершающая строительство проблемного объекта компания включила их в число дольщиков дома», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи считают, что таким способом было приобретено право на десять жилых помещений на общую сумму более 30 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

«Прокуратура Самарского района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 лиц», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области экс-чиновника осудили за хищение более 40 млн рублей.