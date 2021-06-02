Москва, , 10:10 — REGNUM Совфед принял решение досрочно освободить от должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Накануне Мень подал заявление о досрочном освобождении его от должности аудитора Счетной палаты РФ, сообщил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев.

На должность Меня сенаторы предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

18 ноября 2020 года Следственный комитет (СК) выдвинул Меню обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ: хищение бюджетных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере. 17 мая 2021 года уголовное преследование аудитора Счетной палаты было прекращено Тверским судом в связи с истечением срока давности.

Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая его назначала, по представлению президента России.

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