Токио, , 10:11 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил рестайлинговую версию внедорожника 4Runner для рынка Северной Америки. Об этом сообщается на сайте компании.

Модернизированное авто получило название TRD Sport. Машина оснащена доработанной подвеской с системой X-REAS. Она автоматически меняет жёсткость амортизаторов в зависимости от типа езды и совершаемых манёвров.

Так, например, эта опция позволяет снизить наклон кузова при скоростном прохождении поворотов. Кроме того, X-REAS помогает оптимально управлять автомобилем на бездорожье.

Под капотом модели установлен четырёхлитровый атмосферный бензиновый мотор V6 производительностью 273 л. с. (377 Нм). Он агрегатируется с пятискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее компания Toyota провели в Соединённых Штатах дорожные испытания нового кроссовера Corolla Cross. Модель укомплектована четырехцилиндровым «движком» объёмом 1,8 литра мощностью 140 «лошадей» (175 Нм). Также в моторной гамме машины есть гибридная версия мотора.

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